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Ankaragücü, özel maçta Bursaspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, özel maçta Bursaspor'a konuk olacak. İşte maçın ayrıntıları...

Kaynak: AA
Ankaragücü, özel maçta Bursaspor'a konuk olacak
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03 Ağustos 2018 14:33
Spor Toto Süper Lig'de 6 yıl aradan sonra mücadele edecek MKE Ankaragücü, Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabaka, Bursaspor TV'den canlı yayınlanacak.

MKE Ankaragücü, Erzurum'daki kamp döneminde Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşmış ve müsabaka 2-2 sona ermişti.

Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında 10 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Osmanlı Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

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