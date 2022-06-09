Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidecek

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidecek
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09 Haziran 2022 22:20
Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun 25 Haziran Cumartesi ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun 2 Temmuz Cumartesi aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

 

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