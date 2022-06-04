Ankaragücü, Oğuz Ceylan'ı açıkladı!

MKE Ankaragücü, Gaziantep forması giyen sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:
"Kulübümüz; Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:
"Kulübümüz; Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."
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