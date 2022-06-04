Ankaragücü, Oğuz Ceylan'ı açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, son olarak Gaziantep FK forması giyen Oğuz Ceylan'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Oğuz Ceylan'ı açıkladı!
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04 Haziran 2022 15:28
MKE Ankaragücü, Gaziantep forması giyen sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:

"Kulübümüz; Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."

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