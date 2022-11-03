Ankaragücü'nün rakibi Kasımpaşa!

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Ligde bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 11 puanla 14. sırada girdi. Ligin 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başkent ekibi, geçen hafta ise evinde Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurdu.



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, son iki deplasman maçını ise kaybetmedi. İstanbulspor'u dış sahada 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor ile berabere kaldı ve 4 puan aldı.



Kasımpaşa ise ligde 4 maçtır galip gelemiyor. Süper Lig'deki son galibiyetini 8. haftada Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek alan lacivert-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmada ise ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.



Ligde 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 14 puanı bulunuyor.



