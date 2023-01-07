Ankaragücü'nün konuğu Kayserispor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.



Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Ligdeki son iki maçında Hangikredi Ümraniyespor'a evinde, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybeden başkent ekibi, haftaya 16 puanla 14. sırada girdi.



Kayseri ekibi ise Dünya Kupası arasından sonra çıktığı 3 maçta da puan alamadı. Ligde 8. sırada yer alan Yukatel Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor.



Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Yasin Güreler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



İki takım arasında oynanan son 5 maçta MKE Ankaragücü'nün galibiyeti bulunmuyor. Rakibini son olarak 14 Nisan 2019'da yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ