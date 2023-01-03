Ankaragücü'nün, Galatasaray deplasmanında 'yüzü' gülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü, rakibinin sahasında 4 maçtır galibiyet alamıyor.
MKE Ankaragücü ile lider Galatasaray arasında çarşamba günü Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı.
Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı.
MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü ile lider Galatasaray arasında çarşamba günü Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı.
Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı.
MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.
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