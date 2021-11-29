Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın yoğun bakıma alındı

Ankaragücü, kulübün eski başkanlarından Cemal Aydın'ın yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın yoğun bakıma alındı
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29 Kasım 2021 16:45
MKE Ankaragücü Kulübü, eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.


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