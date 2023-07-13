Ankaragücü'ne Diack Piyangosu

MKE Ankaragücü forması giyen Lamine Diack, Maccabi Haifa yolcusu. İsrail ekibi, transfer için başken temsilsiyle 3 milyon euro karşılığında anlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'ne Diack Piyangosu
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13 Temmuz 2023 10:28
Maccabi Haifa, Lamine Diack transferi için Ankaragücü ile 3 milyon Euro bonservis bedeli için anlaşmaya vardı.

Maccabi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da bu transferi gerçekleşmesi için önemli bir etken.

Transfer gerçekleşirse İsrail ekibinin tarihinde ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak Diack tarihe geçecek.

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