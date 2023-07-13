Ankaragücü'ne Diack Piyangosu

Maccabi Haifa, Lamine Diack transferi için Ankaragücü ile 3 milyon Euro bonservis bedeli için anlaşmaya vardı.



Maccabi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da bu transferi gerçekleşmesi için önemli bir etken.



Transfer gerçekleşirse İsrail ekibinin tarihinde ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak Diack tarihe geçecek.



