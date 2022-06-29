Ankaragücü'nden yeni transfer operasyonu

Süper Lig'de en uzun süre yer alan Anadolu takımı olan Ankaragücü, bu kez kalıcı olmaya kararlı. Başkent ekibi transferde harıl harıl çalışıyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Mustafa Dalcı ve başkan Faruk Koca yoğun mesai içerisinde. Bu kapsamda gündemde yabancı oyuncular yer alıyor.



İzlandalı sağ bek



Ankaragücü, İzlandalı Milli sağ bek Alfons Sampsted için Bodo Glimt'e resmi teklif yaptı. Oyuncu ile Alman ekibi Hamburg'un da ilgilendiği biliniyor. Sampsted'le yapılan görüşmelerde büyük ölçüde el sıkışıldığı ifade ediliyor. Kulübüyle görüşmeler de birkaç güne kadar sonuçlanabilir.



Diack da geliyor



Ankaragücü'nde uzun süredir gündemde olan forvet transferinde de mutlu sona ulaşıldı. Fransız takımı Angers'te oynayan forvet oyuncusu Stephane Bahoken ile prensipte anlaşma sağlandı. Bahoken'in tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı kaydedildi.



Başkent temsilcisinin geçen hafta anlaşmaya vardığı Tuzlasporlu Lamine Diack'ın da kısa bir süre içerisinde imzaya gelmesi bekleniyor.





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