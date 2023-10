Ankaragücü'nden TSYD Ankara Kupası açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, TSYD Ankara Kupası'nın oynanmamasıyla ilgili, "TSYD kupası için kulübümüz tarafından ertelenme talep edilmesinin nedeni Eryaman Stadyumu'nun zeminin iyileştirilme çalışmalarında ihtiyaç duyulan süredir." dedi.



Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın "Ankaragücü ile pazar günü maç oynayacaktık, genel kurulu onun için cumartesiye aldık. Ankaragücü'nün teknik direktörü bir alt ligden takımla hazırlık maçı yapmam deyince pazar günkü maç iptal edildi." ifadelerine cevap verdi.



Eryaman Stadı'nın zeminin iyileştirme çalışmaları sebebiyle TSYD Ankara Kupası'nın oynanmamasını istediklerini belirten Aytekin, şunları kaydetti:



"Gençlerbirliği'nin her kongresinde konuşulması artık geleneksel hale gelen Ankaragücü ismi, bu kongrede de TSYD Kupası'nın iptali ve hocamızın ismi ile gündeme gelmiştir. TSYD Kupası için kulübümüz tarafından ertelenme talep edilmesinin nedeni Eryaman Stadyumu'nun zeminin iyileştirilme çalışmalarında ihtiyaç duyulan süredir. Stadyumda her hafta müsabaka oynanması stadyumun zemin bakım çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 15 günlük süreç içerisinde yapılan çalışmalar kulübümüzün ve Gençlerbirliği'nin daha iyi bir zeminde sezonu tamamlamasını sağlayacaktır."



TSYD Ankara Şubesi yetkililerine erteleme talebinin teknik detaylarla sözlü olarak iletildiğini vurgulayan Aytekin, "Alt liglerde oynadığımız dönemlerde davet edilmediğimiz TSYD turnuvasında, oynadığı lige bakılmaksızın her sezon MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin öncelikli davet edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu geleneksel turnuvanın uygun şartların sağlanarak her sezon Ankara seyircisi ile buluşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.