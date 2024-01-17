Ankaragücü'nden transfer atağı: Listede 8 isim var!

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Fenerbahçe'den Mert Hakan, Lincoln, Başakşehir'den Keny, Serdar Gürler ve Aleksic gibi önemli isimlerin peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nden transfer atağı: Listede 8 isim var!
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17 Ocak 2024 12:38
Son güncelleme 17 Ocak 2024 12:40
Trendyol Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Ankaragücü, transfere hız verdi.

LİSTE ÇOK KALABALIK

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 2 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertlilerin transfer listesi oldukça kabarık. Özellikle orta saha, kanat ve hücum hattını güçlendirmek isteyen başkent ekibinin transfer listesinde olduğu öğrenilen isimler belli oldu.

TAM 8 FUTBOLCU LİSTEDE

Bu isimler arasında; Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Başakşehir'den Serdar Gürler, Phillip Keny, Ömer Ali Şahiner, Daniel Aleksic, Sevilla'dan Adnan Januzaj ve Gaziantep FK'den Ertuğrul Ersoy'un olduğu öğrenildi.

Ankaragücü yönetiminin bu isimler için tüm şartlarını zorladığı öğrenildi.

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