Ankaragücü'nden spor yasası ve Büyükekşi'ye destek

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun yürürlüğe girmesinin çok doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bunu, bedel ödemiş bir kulüp başkanı olarak söylüyorum. Spor yasası daha önceden çıkmış olsaydı, 33 milyon 750 bin avro ceza ödemeyecektik." dedi.



Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Koca, AA Spor Masası'na konuk oldu.



Faruk Koca, yeni spor yasasının önemine dikkati çekerek, "Ben spor yasasının çıkış sebebinin doğru olduğuna inanıyorum. Eksiklikleri olabilir, yönetmeliklerle düzelir. Pratikte eksiklikler hissedilince, değişiklikler yapılabilir. Yasanın çıkış sebebi doğru. Bunu, bedel ödemiş bir kulüp başkanı olarak söylüyorum. Spor yasası daha önceden çıkmış olsaydı, 33 milyon 750 bin avro ceza ödemeyecektik. Geçmiş hataların bedelini ben ödüyorum. Böyle olmaz. Kimse, kulüpler üzerinden futbol fantezisi yapma hakkına sahip değildir. Herkes attığı imzanın sorumluluğunu almalı." ifadelerini kullandı.



"Seçilirse Mehmet Büyükekşi'nin katkı sağlayacağına inanıyorum"



Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi'ye destek verdi.



Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği Vakfında bir sunum yaptığını hatırlatan Koca, şunları kaydetti:



"Maalesef biz, bir insanın sağlayacağı katkıdan ziyade, ön yargılarla ona bakıyoruz. Mehmet Büyükekşi, Türk kamuoyunun bildiği, kendi şirketlerinde başarı elde etmiş bir isim. Geçmişine baktığımızda gerçekten unvanı çok yüksek. Bulunduğu kurumlarda ciddi katkıları olmuş. Gaziantep'te kulüp başkanlığı da yaptı. Ben hiç ön yargıyla bakmıyorum. Aslında isme de bakmam, ben prensiplere ve kurallara bakarım. Kendisi sunum yaptığında da düşüncelerimi aktardım. Eğer seçilirse Mehmet Büyükekşi'nin katkı sağlayacağına inanıyorum. Yalnız tek bir başkanla olmaz, herkesin Türk futbolunun marka değeri için katkı sağlaması lazım."



Türk futbolunun çok kötü bir noktada olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Türk futbolunun fotoğrafı iyi değil. Hepimiz bunda sorumluyuz. Bunun tespitini yapıp artı değer oluşturacak adımlar atmamız lazım. Futbolda zemin kalmazsa eleştirecek bile kimseyi bulamayacağız. Yayıncı kuruluşlar marka değerinden dolayı yeterli katkı vermiyor. Üç yıl öncesine göre 4'te 1 fiyat teklifi var. El birliğiyle, tüm hesapları, çekişmeleri bir kenara bırakıp Türk futbolunu hak ettiği yere taşımalıyız." diye konuştu.



Yabancı futbolcu sayısında sürekli yapılan değişiklikleri de doğru bulmadığını ifade eden Koca, "Ben tüm takımların, fazla sayıda yerli oyuncuyla oynamasından yanayım. 20-25 yıldır futbolumuz geriye gidiyor. 20 yıl önce almamız gereken tedbirleri alamadığımız için sıkıntılı durumdayız. Süper Lig'de oynatacak Türk futbolcu yok neredeyse. Geçen sezon 14 yabancı kadroda olup 8 yabancı oynatabiliyordunuz. Bunu da doğru bulmuyorum. Sayıyı azaltalım 10-11 olsun ama aldığımız her oyuncu da oynasın. Federasyon uzun vadeli bir planla geleceğe hazırlanmalı. Bugün aldığımız yabancıları oynatmalıyız ama kesin kurallarla 5-10 yılın yapılanması ortaya koyulmalı. Yabancı sayısı böyle devam ederse birçok kulüp oyuncu bulamayacak." değerlendirmesinde bulundu.



MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor



Faruk Koca, yeni spor yasası nedeniyle tüzükte tadilat yapmak ve yönetim kurulunda bazı değişiklilere gitmek adına bir ay içerisinde kulübü olağanüstü genel kurula götüreceklerini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni spor yasasından dolayı zorunlu olarak bazı düzenlemeler yapılmalı. Sadece Ankaragücü değil bütün kulüpler olağanüstü kongreye gitmek zorunda kalabilir. Bu yüzden bir ay içerisinde genel kurul kararı alacağız. Ankaragücü'nün tüzüğüyle ilgili kulüp lehine olacak bazı değişiklikler yapacağız, yönetim kuruluyla ilgili değişiklikler olacak. Ay sonu ya da temmuz başında kongre yapmayı düşünüyoruz. Kulübün yürüyebilmesi açısından, yeni bir vizyon, yeni bir yönetim, yasanın gerektirdiği zorunlulukla da tüzük değişikliği yapmalıyız. Ankaragücü'nün geleceğini daha da aydınlatmak için yeni adımlar atacağız. Kişilere bağlı değil kurallara bağlı bir sistem getirmek istiyoruz."



19 Mayıs müjdesini hatırlattı



Faruk Koca, şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 19 Mayıs Stadı'nın yapımıyla ilgili verdiği müjdeyi hatırlatarak, yeni bilgiler aktardı.



Kutlamaları farkındalık için 19 Mayıs Stadı'nın zemininde yaptıklarını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:



"19 Mayıs Stadı, Ankaragücü'nün spor mabedidir. Camiayı tekrar orada buluşturduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey de stadın müjdesini verdi. Aldığımız bilgiler, stadın ihalesinin tamamlandığı yönünde. Yakın zamanda da temeli atılacak. Tarih kesinleşmedi ama aldığım bilgiler bu yönde. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulunda bunu dile getirdiğini biliyorum. Türkiye'de yapılacak en kaliteli ve nitelikli stat, Ankara'da olacak. Ankaragücü Kulübü olarak 19 Mayıs'ın ivedilikle ve en kaliteli şekilde yapılmasına öncülük edeceğiz. Camiamızı en kısa sürede bu statta buluşturacağız. Bu buluşma da Ankaragücü'nün umarım zirvelere oynadığı günlere denk gelir. Camiamız müsterih olsun, hem tesisler hem takımın geleceği açısından bizim bulunduğumuz yönetim çok ciddi özveride bulunuyor. Fatih Mert başkanlığındaki yönetimde de vardım. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdik, kulüp sportif ve mali olarak amatöre gidecekti. Fatih Bey'in yönetimi çok yıprandı. O günden atılan temeller ve çabalar meyvesini vermeye başladı. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor."









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