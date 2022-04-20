Ankaragücü'nden hakem tepkisi: 'Koskoca şehrin hakkı yenmez!'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu'ya 3-2 kaybettikleri maçın hakemlerini eleştirdi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altındağ, iyi hazırlanarak galibiyet planladıkları bir maçı kaybettiklerini dile getirdi.



"KOLAY DÜDÜK ÇALIYORLAR"



"Hedefimiz üst lige çıkmak. Rakibimiz de ligde kalmak için mücadele ediyor." diyen Altındağ, şunları söyledi:



"İki takım için de iyi bir mücadele oldu. 5-6 haftadır da hakemlerden yana sıkıntımız var. Verilmeyen penaltımız var, kırmızı kartlar var. Bugüne kadar hakemle ilgili konuşmadık ama koskoca camianın hakkı kolay kolay yenmez. Burada emek veriliyor. Emeğin karşılığını almak istiyoruz. Hakemler de artık doğru kararlar versin. Verilmeyen penaltı pozisyonumuza bakın. Bundan önceki maçlarda verilen kararlar da incelenmeli. Kolay düdük çalıyorlar. Koskoca şehrin hakkı yenmez. Hakem camiasından biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kimin hakkıysa versinler. Şahverdi'nin penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var ama verilmiyor. Bunlar incelenmeli. Kaybettik, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip, Süper Lige çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."





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