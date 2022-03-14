Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, uzun yıllardır rekabet içinde olduğu Gençlerbirliği Kulübü'nün kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama
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14 Mart 2022 10:25
MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Ankara'mızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarız. Ankara sporunun başarısı ve ileri gitmesi için dostluğumuzun artarak devam etmesini diliyor, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 
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