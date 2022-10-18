Ankaragücü'nden 'adalet' paylaşımı!

Ankaragücü, Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki gösterdi;



⚡️"Adaletin çizgisi 🟰 VAR'ın çizgisi" pic.twitter.com/aJZRMx6Mf3



— Sporx (@sporx) October 18, 2022

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Ankaragücü'nden hakem Halil Umut Meler ve VAR'ın kararlarına tepki olarak flaş bir paylaşım geldi.Karşılaşmanın 26. dakikasında hızlı çıkan MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin pasında golü bulan Sowe'un golü VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı ile iptal edilmişti.