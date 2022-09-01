Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
ARDA ÜNYAY İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
BAŞKAN FARUK KOCA DA KATILDI
Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı.
ARDA ÜNYAY İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
BAŞKAN FARUK KOCA DA KATILDI
Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı.