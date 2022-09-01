Ankaragücü'nden 5 yıllık imza

Ankaragücü, genç futbolcu Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbolcunun kontrat süresi de açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nden 5 yıllık imza
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01 Eylül 2022 13:51
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

ARDA ÜNYAY İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

BAŞKAN FARUK KOCA DA KATILDI

Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı. 

 
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