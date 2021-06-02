Ankaragücü'nde yönetimden başkan adayı çıktı

MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde yönetimden başkan adayı çıktı
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02 Haziran 2021 17:41
MKE Ankaragücü'nde mevcut yönetim tarafından başkanlığa aday gösterildiği daha önce ilan edilen kulüp futbol şube sorumlusu Faruk Koca, adaylığını resmen duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Faruk Koca, "Olağan genel kurulda MKE Ankaragücü Spor Kulübünün başkanlığına aday olduğumu bildirir, konu ile ilgili düşünce, proje ve hedeflerimi geniş kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğim basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Fatih Mert, geçen hafta yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını, yerine başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini dile getirmişti.

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