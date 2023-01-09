Ankaragücü'nde yol ayrımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuz Ceylan'la yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle Oğuz Ceylan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Oğuz Ceylan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Oğuz Ceylan, bu sezon ligde ve kupada 14 kez sarı-lacivertli formayı giymişti.





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