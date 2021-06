Ankaragücü'nde yeni yönetimin hedefi tekrar Süper Lig'e çıkmak

MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı Faruk Koca, bütün çabalarının sarı-lacivertli takımı tekrar hak ettiği yere, Süper Lig'e taşımak olduğunu söyledi.



Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Faruk Koca, önceki başkan Fatih Mert döneminde de yönetimde olduğunu, kulübü yaklaşık 20 aydır tanıdığını belirterek, "Yapmamız gereken işleri biliyoruz, bildiğiniz gibi kulübü geçmişte çok zor dönemde aldık, yükümüz hafiflese de halen o zorluklarımız devam ediyor. Kongre gününden itibaren bütün yoğunluğumuzu acil olan konulara verdik." diye konuştu.



Teknik direktör görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Koca, "Yönetim olarak bütün yoğunluğumuzla ihtar çeken futbolcuların ödemeleriyle ilgili ekonomik arayışlar içinde olduk. Bu kulüplerin en açmaz durumu, maalesef Ankaragücü de 20 aydır bununla ilgili çok yoğun savaşıyor. İnşallah kongrede de dile getirdiğimiz gibi bir yıl içinde bu ekonomik sorunları aşarsak, kulübün geleceğini daha aydınlık görüyoruz." dedi.



Önceki başkan Fatih Mert ile de birlikte çalıştıkları, MKE Ankaragücü'nün sorunlarını iyi bildiklerinin hatırlatılması üzerine Koca, "İşimizin zor olduğunu söylemek gerekiyor. Futbol kolektif bir oyun, bir kaç oyuncunun ya da yöneticinin iyi olması yeterli değil, herkesin iyi olması lazım; yöneticisiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla artılar yan yana gelince başarı elde ediliyor. Maalesef Ankaragücü'nün en temel sorunu; kurumsal yapısı kalmamış bir kulüp. İlkelerle değil talimatlarla yönetilmiş bir kulüp, bunun sıkıntıları yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kurumsal yapının oluşturulmasına ağırlık vereceklerini vurgulayan Koca, "111 yıllık bir kulübün kurumsal yapısından ziyade yöneticilerinin varlığı daha ön plana çıkmış, yöneticiler gelir gider, ama kulübün kurumsal yapısının her zaman yüksekte olması lazım, bu yok maalesef. Bunu başarabilirsek şampiyonluk kadar önemlidir, nihayetinde prensiplerle kurallarla yönetilmesi lazım. Hangi yönetici gelirse gelsin, kulübün kodlarıyla oynanmayacak bir sisteme geçilmesi lazım." ifadelerini kullandı.



"Sistem olmadığı için kulüpler batıyor" diyen Koca, "Sistem olsa, gelecek futbolcu çok daha ucuza gelecek. Hoca daha ucuza gelecek. Burada çalışmak isteyen insan sayısı çok olacak. Bakacak ki burada bir kurumsal yapı var, ben burada zarar görmem, diyecek." şeklinde konuştu.



MKE Ankaragücü'nü yaşatmanın birinci öncelikleri olduğunu dile getiren Faruk Koca, "İyi bir ekiple geldik, iyi bir yönetim kurulu ekibimiz var, herkes işinde başarılı. Şu anda yoğun bir şekilde hem bu acil sorunlarla uğraşırken aynı zamanda kurumsal yapıyı tamamlayarak, artık Ankaragücü'nün bir standartla, prensiple yönetildiği yapıyı oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Bunu da başaracağız inşallah." dedi.



"Takriben 10-11 futbolcu transferi düşünüyoruz"



Transfer yasağına konu olan davalık dosyaların bulunduğunu hatırlatan Koca, "Bizim yönetimde olduğumuz sürede Allah'a şükür böyle bir dosya söz konusu olmadı. Onların davaları uzun sürdüğü için şu anda yaklaşık 22 milyon liralık transfer yasağına konu olan dosyamız var." dedi.



Transfer yasağını kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Koca, "Geçen yıldan kalan mevcut kadromuzu, kiralıklar hariç muhafaza ediyoruz. Bazı hocalarla yaptığımız gayri resmi görüşmelerde de bu kadronun bir kaç takviye ile tekrar takımı arzu edilen yere getirebileceğini söylüyorlar. Niyetimiz transfer tahtasını açmaktır, bizden alacaklı olan futbolculardan anlayış bekliyoruz. Bu kulübü yaşatmak sadece bize ait değil bu işten ekmek yiyen herkesin el atması lazım. Biz şu anda işin çilesini çekiyoruz, arkadaşların da kendi ekonomik imkanlarından kulübün bu acil durumuna katkı sağlamaları için ricada bulunuyoruz. Cebimizden veriyoruz, inşallah bu sorunu da çözeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Futbolcu transferlerine ilişkin de Koca, "Gol bölgelerinde oyuncu ihtiyacımız var, transfer tahtasını açınca forvet bölgesine takviye düşünüyoruz. Görüşmelerimiz de var, arkadaşlarımız süreci devam ettiriyor. Ön libero, altı numara arayışımız var. En sıkıntılı bölgemiz gol bölgesi, 2 kanat, bir on numara, Torgeir Borven bizim santraforumuz onunla beraber bir santrafor daha, orta sahaya 2 futbolcu, sağ ve sol bek alternatifi yani takriben 10-11 futbolcu transferi düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.



"Teknik direktörümüz pazar gününe kadar netleşir diye düşünüyorum"



Hikmet Karaman ile sözleşmelerinin bittiğini yeni hoca arayışlarının sürdüğünü ifade eden Koca, "Sadece ben bilirim' değil, hep beraber yapmalıyız sorumluluğu taşıyan bir hocayla çalışmak istiyoruz. Çünkü bunun acısını çok çektik, insana dayalı kolektif oyun olan futbolda tek bir kişinin, tek bir gözün olayı çözmesinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk tek kişinin olacaktır nihayetinde, kimse buna müdahale etmez ama bu demek değildir ki; sorunlu kişi diğer paydaşlarla olayı paylaşmayacak, onlarla değerlendirmeyecek." yorumunda bulundu.



Bir çok teknik adamla görüştüklerini kaydeden Koca, "TFF 1. Lig'de olduğumuz için alternatifimiz azalıyor, 3-4 alternatif var onlardan birini değerlendireceğiz, inşallah teknik direktörümüz pazar gününe kadar netleşir diye düşünüyorum." dedi.



MKE Ankaragücü'nün sezon sonu hedefine ilişkin de Koca, "TFF 1. Lig'de her kulübün hedefi zaten şampiyonluktur, biz bu hedefin sloganla kalmasını istemiyoruz, bir temenniden ziyade onun altını doldurmak istiyoruz. Şu anda bütün yoğunluğumuz bunun için popülizm yapmayacağız. Gerçekten kulübü tekrar hak ettiği yere getirecek olayın bütün aktörlerini yan yana getirerek böyle bir başarıyı elde ettiğimizde, bu başarının gerçek ve kalıcı olacağını düşünmeliyiz. Şu anda bütün çabamız tekrar Ankaragücü'nü hak ettiği yere Süper Lig'e taşımak, bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



MKE Ankaragücü taraftarına yönelik de Başkan Koca, "Taraftarımız umutlu olsun ama biraz da sabretsin. Taraftarın duygularına hitap etmek bir yönetici için en kolay şey, ben duygularından ziyade akıllarına hitap etmek istiyorum. Şundan emin olsunlar ki bu yönetim Ankaragücü için en iyisi neyse onu yapma mücadelesi verecektir, veriyor. Çünkü Ankaragücü'nün artık başarısızlığa tahammülü yoktur. Tekrar bir travma yaşamamak için işi sağlam tutmamız gerekiyor. İnşallah biz bu sorunu aşacağız." şeklinde görüş belirtti.



Koca, taraftarla takımın bütünleşmesi için organizasyonlar düzenleyeceklerini de belirterek, "Camiamızı heyecanlandıracak başarılarla taraftarımızı buluşturmalıyız. Burası bütün Ankaralıların, Ankara'da iş yapanların, ekmek yiyenlerin değeridir. Ankaragücü, Ankara'nın en büyük marka değeridir, ama maalesef Ankara ticari hayatı Ankaragücü'nün bu anlamda kıymetini bilmiyor." diyerek açıklamasını tamamladı.