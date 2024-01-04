Ankaragücü'nde tek hedef üst sıralar

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'de 4 gün içinde oynayacakları Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde yoğun bir maç trafiğinin olduğunu dile getirdi.Ligde ve kupada ocak ayında, 23 günde 7 maça çıkacaklarını aktaran Aytekin, şöyle konuştu:Hüseyin Aytekin, Trabzonspor karşısında taraftarlarından yoksun maça çıkacak olmalarına rağmen 3 puanı hedeflediklerini vurguladı.MKE Ankaragücü'nün en büyük itici gücünün taraftarı olduğunun altını çizen Aytekin,ifadelerini kullandı.