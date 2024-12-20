Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kenan Koçak'la yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!
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20 Aralık 2024 23:20
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İşte MKE Ankaragücü'nün yaptığı paylaşım:

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