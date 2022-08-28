Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. 4-1 kaybettikleri Karagümrük maçının ardından kulübün önünü açmak adına istifa eden Dalcı'nın istifası kabul edildi. Yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara başladı.



DALCI'DA TAZMİNAT MADDESİ YOK



Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmenin ardından 'dostça' bir ayrılık süreci yaşandı. Sporx'in elde ettiği bilgiye göre; Mustafa Dalcı'nın sözleşmesinde herhangi bir tazminat maddesi de bulunmuyor.



ŞAMPİYONLUK HATIRLATILDI



Kulüp, Ankaragücü'ne verdiği hizmetlerden ötürü Dalcı'ya teşekkür ederken ayrılık açıklamasında da deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilerdeki yaşadığı şampiyonluk vurgulandı.



ERSUN YANAL ANKARAGÜCÜ'NÜN GÜNDEMİNDE DEĞİL



Ankaragücü yönetimi, yeni teknik direktör için ise düğmeye bastı. Ersun Yanal'ın adı Ankaragücü ile anılsa da deneyimli teknik adam sarı-lacivertlilerin gündeminde yer almıyor.



BEŞİKTAŞ MAÇINA YENİ TEKNİK DİREKTÖR



Kulüp yönetimi, hafta içinde yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor. Beşiktaş ile 4 Eylül'de iç sahada oynanacak maça sarı-lacivertliler yeni teknik direktörüyle birlikte çıkacak.



ÖMER ERDOĞAN İSMİ GÜNDEMDE



Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile görüşüyor. Taraflar sözleşme detayları için bir araya gelecek. Ömer Erdoğan, Hatayspor, Karagümrük ve Bursaspor'da görev yapmıştı.





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