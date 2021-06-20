Ankaragücü'nde görev Mustafa Dalcı'nın

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde görev Mustafa Dalcı'nın
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20 Haziran 2021 15:48
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır." denildi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Başkent ekibinin olağan genel kurulunda başkanlığa Faruk Koca seçilmişti.


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