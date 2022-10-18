Ankaragücü'nde Giresun mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü, maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü'nde Giresun mesaisi başladı
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18 Ekim 2022 21:25
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dört farklı parkurda topa sahip olma ve topsuz yoğun koşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler yapacağı bir günlük iznin ardından çalışmalarına Beştepe Tesisleri'nde devam edecek.

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