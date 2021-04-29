Ankaragücü'nde Geraldo'ya 2 maç ceza verildi

PFDK'den MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men cezası verildi.

Haber; AA
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Ankaragücü'nde Geraldo'ya 2 maç ceza verildi
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29 Nisan 2021 23:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Geraldo'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası uygulandığı belirtildi.

Kurulun çeşitli gerekçelerle Yeni Malatyaspor'a 196 bin, Medipol Başakşehir'e 24 bin ve MKE Ankaragücü'ne ise 10 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

TFF 1. Lig'den Tuzlaspor'un 63 bin, Adana Demirspor'un da 12 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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