Ankaragücü'nde Fatih Mert, genel kurulda aday olmayacak

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu ay yapılması planlanan olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde Fatih Mert, genel kurulda aday olmayacak
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16 Mayıs 2021 16:09
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu ay yapılması planlanan olağan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Fatih Mert, yaptığı yazılı açıklamada, camiaya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük umutlarla başladığımız bir sezonu maalesef hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık. Bir Ankaragücü sevdalısı olarak büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ekonomik olarak bitmiş bir noktadan devraldığımız ve büyük mücadeleler ile bir noktaya getirdiğimiz kulübümüzün önü geçmişe göre çok daha açıktır. Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağımı bildiriyorum. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü oluşacak yeni yönetimle önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'deki yerini alacaktır."

 

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