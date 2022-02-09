Ankaragücü'nde, Daniel Lukasik'le yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcusu Daniel Lukasik'le yollarını ayırdı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana başkent ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.



Lukasik, bu sezon sadece bir maçta forma giyerken, toplamda 38 kez terlettiği sarı-lacivertli formayla 2 gol attı.





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