Ankaragücü'nde 1 dakika oynayan Alperen kiralandı

MKE Ankaragücü bu sezon sadece 1 dakika süre verdiği Alperen Kuyubaşı'yı Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde 1 dakika oynayan Alperen kiralandı
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17 Ocak 2024 15:31
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki stoperi Alperen Kuyubaşı'yı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Alperen Kuyubaşı'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Alagöz Holding Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ankaragücü forması giyen genç oyuncu, bu sezon Sivasspor karşılaşmasında oyuna girmiş ve sadece 1 dakika süre alabilmişti.

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