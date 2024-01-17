Ankaragücü'nde 1 dakika oynayan Alperen kiralandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki stoperi Alperen Kuyubaşı'yı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiraladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Alperen Kuyubaşı'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Alagöz Holding Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Ankaragücü forması giyen genç oyuncu, bu sezon Sivasspor karşılaşmasında oyuna girmiş ve sadece 1 dakika süre alabilmişti.



