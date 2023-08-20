Ankaragücü, Morutan'ı açıkladı!

Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Morutan'ı açıkladı!
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20 Ağustos 2023 20:10
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 20:33
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DÜNYACA ÜNLÜ RESSAM İLE AÇIKLADI

Süper Lig ekibi, Galatasaray'dan transferi dünyaca ünlü ressam Bob Ross ile açıkladı.

G.SARAY'IN KAZANACAĞI RAKAM

Sarı kırmızılı takım, Morutan için 3-3.5 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedeli kazanacak.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var.

Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralaık olarak geçirmişti.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 



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