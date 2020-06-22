Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçı için itirazda bulunacak

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçı için itirazda bulunacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2020 14:50
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Medipol Başakşehir maçında  attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle federasyona itiraz edeceklerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puan almıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için