Ankaragücü, Lens transferi için Beşiktaş ile görüştü

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, transferdeki sürpriz hamlesini yaptı ve Beşiktaş'tan Jeremain Lens ile görüşmelere başladı.



Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ""Bir görüşme oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi'yle ben de görüştüm. Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım. Geçen hafta ön bir görüşme oldu, ondan sonra bir girişim olmadı.



