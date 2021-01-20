Ankaragücü, Lens transferi için Beşiktaş ile görüştü

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Lens'in transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü, Lens transferi için Beşiktaş ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 14:20
Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, transferdeki sürpriz hamlesini yaptı ve Beşiktaş'tan Jeremain Lens ile görüşmelere başladı.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ""Bir görüşme oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi'yle ben de görüştüm. Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım. Geçen hafta ön bir görüşme oldu, ondan sonra bir girişim olmadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için