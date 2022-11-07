Ankaragücü kupada Amed Sportif'i ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde evinde Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü kupada Amed Sportif'i ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2022 13:12
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 8 Kasım Salı günü TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'le sahasında karşılaşacak.

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak MKE Ankaragücü, Süper Lig'de ise son 3 maçında yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek adını üst tura yazdırmaya çalışacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler de bu sezon kupadaki ilk maçına çıkacak. 2. Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Diyarbakır ekibi, son yenilgisini 10 Eylül'de almıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ