MKE Ankaragücü Kulübü, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu kombine biletlerini 2 Ağustos Perşembe günü satışa sunuyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kombineler 2 Ağustos Perşembe saat 11.00'de, 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı gişelerinden satışa sunulacak.
Süper Lig'deki maçlarını ekim ayı ortasına kadar Osmanlı Stadı'nda oynayacak sarı-lacivertlilerde, kombineler Eryaman Stadyumu'na geçişte yeni stada uyumlu hale getirilecek.
Kombine biletler, kadınlar, 18 yaş ve altı öğrencilerle üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak.
Açıklanan kombine fiyatları ise şöyle:
Kale arkası tribünü: 400 lira
Maraton tribünü: 600 lira
Kapalı A-B tribünü: 800 lira
Özel tribün A-B: 1500 lira
VIP tribün: 2000 lira
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre kombineler 2 Ağustos Perşembe saat 11.00'de, 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı gişelerinden satışa sunulacak.
Süper Lig'deki maçlarını ekim ayı ortasına kadar Osmanlı Stadı'nda oynayacak sarı-lacivertlilerde, kombineler Eryaman Stadyumu'na geçişte yeni stada uyumlu hale getirilecek.
Kombine biletler, kadınlar, 18 yaş ve altı öğrencilerle üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak.
Açıklanan kombine fiyatları ise şöyle:
Kale arkası tribünü: 400 lira
Maraton tribünü: 600 lira
Kapalı A-B tribünü: 800 lira
Özel tribün A-B: 1500 lira
VIP tribün: 2000 lira
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın