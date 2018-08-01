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Ankaragücü kombinelerinde Üniversite öğrencilerine insiyatif

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Başkent temsilcisi Ankaragücü'nün kombinelerin satışa çıkıyor.

Kaynak: AA
Ankaragücü kombinelerinde Üniversite öğrencilerine insiyatif
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01 Ağustos 2018 15:22
MKE Ankaragücü Kulübü, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu kombine biletlerini 2 Ağustos Perşembe günü satışa sunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kombineler 2 Ağustos Perşembe saat 11.00'de, 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı gişelerinden satışa sunulacak.

Süper Lig'deki maçlarını ekim ayı ortasına kadar Osmanlı Stadı'nda oynayacak sarı-lacivertlilerde, kombineler Eryaman Stadyumu'na geçişte yeni stada uyumlu hale getirilecek.

Kombine biletler, kadınlar, 18 yaş ve altı öğrencilerle üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak.

Açıklanan kombine fiyatları ise şöyle:

Kale arkası tribünü: 400 lira

Maraton tribünü: 600 lira

Kapalı A-B tribünü: 800 lira

Özel tribün A-B: 1500 lira

VIP tribün: 2000 lira

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