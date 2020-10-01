Ankaragücü, Kayserispor'a karşı ilk galibiyetin peşinde

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Haber; AA
Ankaragücü, Kayserispor'a karşı ilk galibiyetin peşinde
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01 Ekim 2020 12:22
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de sezona sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilerek başlayan ve 2. haftayı maç yapmadan geçen sarı-lacivertliler, geçen hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Hes Kablo Kayserispor ise teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Süper Lig'e Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Kayseri ekibi, son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybetti.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



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