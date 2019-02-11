Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı hangi kanalda? Ankaragücü Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Ankaragücü-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Ankaragücü-Kasımpaşa maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

11 Şubat 2019 03:03
Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı hangi kanalda? Ankaragücü Kasımpaşa maçı saat kaçta?
Ankaragücü-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 21. haftasında Ankaragücü-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında oynanacak Ankaragücü-Kasımpaşa maçı naklen yayınlanacak.

11 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü-Kasımpaşa maçı 11 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?



SÜPER LİG'DE 20. HAFTA SONUÇLARI
01.02.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
02.02.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
02.02.2019 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR
02.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ
02.02.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.
03.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
03.02.2019 16:00 AKHİSARSPOR 0 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
03.02.2019 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 6 BEŞİKTAŞ A.Ş.
04.02.2019 20:00 BURSASPOR 0 - 0 ATİKER KONYASPOR

SÜPER LİG'DE 21. HAFTA PROGRAMI

08.02.2019 20:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE A.Ş.
09.02.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1-1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
09.02.2019 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-1 ANTALYASPOR A.Ş.
09.02.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2-0 BURSASPOR
10.02.2019 13:30 ATİKER KONYASPOR 1-1 EVKUR YENİ MALATYASPOR
10.02.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 3-2 AYTEMİZ ALANYASPOR
10.02.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3-1 TRABZONSPOR A.Ş.
11.02.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
11.02.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AKHİSARSPOR

DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Diğer Haberler

Netflix nasıl izlenir? Netflix aylık ücreti ne kadar? Netflix'te hangi diziler, filmler var? Gündem

Netflix nasıl izlenir? Netflix aylık ücreti ne kadar? Netflix'te hangi diziler, filmler var?
Netflix'te Ottoman Rising dizisi ne zaman yayınlanacak? Ottoman Rising oyuncu kadrosu Gündem

Netflix'te Ottoman Rising dizisi ne zaman yayınlanacak? Ottoman Rising oyuncu kadrosu
Ottoman Rising dizisinin oyuncuları kimler? Ottoman Rising konusu nedir? Gündem

Ottoman Rising dizisinin oyuncuları kimler? Ottoman Rising konusu nedir?
Giresunspor Ümraniyespor maçı canlı hangi kanalda? Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta? Gündem

Giresunspor Ümraniyespor maçı canlı hangi kanalda? Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta?
Sivasspor Akhisarspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor Akhisarspor maçı saat kaçta? Gündem

Sivasspor Akhisarspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor Akhisarspor maçı saat kaçta?
Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı hangi kanalda? Ankaragücü Kasımpaşa maçı saat kaçta? Gündem

Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı hangi kanalda? Ankaragücü Kasımpaşa maçı saat kaçta?
Juventus'un dev Salah planı! 200 milyon... Juventus

Juventus'un dev Salah planı! 200 milyon...
Mbappe'den Sala'nın uçağındaki pilot için bağış! P. St Germain

Mbappe'den Sala'nın uçağındaki pilot için bağış!
Maurizio Sarri istifa açıklaması? 'Sormalıyım' Chelsea

Maurizio Sarri istifa açıklaması? "Sormalıyım"
Daha fazla göster
1

Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e cevap
2

Fatih Terim'den Kulüpler Birliği'ne gönderme
3

Manchester City, Chelsea'nin "ruhunu emdi"
4

Belhanda şov yaptı, Galatasaray kazandı
5

Başakşehir'den propaganda açıklaması
6

Galatasaray'ın rakibi Benfica'dan 10 gol!
7

Gökhan Töre: "Kadro dışı kalmamın sebebi..."
8

Fatih Terim: "Puan kaybetmememiz gerekiyor"
9

Ahmet Çakar: "Yuto Nagatomo da 'f.ck off' dedi"
10

Ahmet Ağaoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası İSYAN!
yukarı ok