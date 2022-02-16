Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü'nü ağırladı.



Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Abdullah Aydın kaydetti. Ankaragücü'nün sayısı ise 85. dakikada penaltıdan İshak Çakmak'tan geldi.



Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Ankaragücü, puanını 49 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 28 puanla 14. sırada yer buldu.



Ankragücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.





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