Ankaragücü, İzmir'de puanı 85'te kurtardı!

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor ile Ankaragücü, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü, İzmir'de puanı 85'te kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 22:32
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü'nü ağırladı.

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Abdullah Aydın kaydetti. Ankaragücü'nün sayısı ise 85. dakikada penaltıdan İshak Çakmak'tan geldi.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Ankaragücü, puanını 49 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 28 puanla 14. sırada yer buldu.

Ankragücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.