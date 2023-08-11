Ankaragücü ilk maçta Kasımpaşa deplasmanında

MKE Ankaragücü sezonu Kasımpaşa deplasmanında açacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Ankaragücü ilk maçta Kasımpaşa deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2023 13:54
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi (yarın) Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Tolunay Kafkas yönetiminde geride kalan sezonu 11. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamak istiyor.

8 YENİ İSİM FORMA BEKLİYOR

Teknik direktör Kafkas'ın görev vermesi halinde yeni transferler Renaldo, Cem Türkmen, Alper Uludağ, Gikiewicz, Efkan Bekiroğlu, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer ve Bajic ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Takıma yeniden dönen Tolga Ciğerci de şans bulması halinde 6 ay aradan sonra tekrar Ankaragücü formasıyla sahaya çıkacak.

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa ise teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde seyircisi önünde 3 puan alarak lige başlamayı hedefleyecek.

Bu arada iki takım arasında geçen sezon oynanan iki lig maçı 1-1 ve 0-0 beraberlikle sona ermişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery