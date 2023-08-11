Ankaragücü "ilk hafta" lanetini kırmak istiyor

Ankaragücü, Süper Lig'de yer aldığı son 8 sezonda ilk hafta maçlarında hiç galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü 'ilk hafta' lanetini kırmak istiyor
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11 Ağustos 2023 14:11
Trendyol Süper Lig'in tecrübeli takımlarından MKE Ankaragücü, ligin ilk hafta maçlarında 3 puan alma hasreti çekiyor.

Bu yıl 66. kez düzenlenecek Türkiye'nin en üst düzey liginde 54. defa yer alacak MKE Ankaragücü, ligde bulunduğu son 8 sezona da galibiyetle başlayamadı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yer aldığı son 8 sezonda ilk hafta maçlarında 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Başkent ekibi, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa'yı deplasmanında yenerek, bu kötü istatistiğe son vermeye çalışacak.

EN SON 2007'DE GALİBİYET GELDİ

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e galibiyetle başladığı sezonun üzerinden 16 yıl geçti.

Başkent ekibi, taraftarına ilk hafta galibiyetini en son 2007-2008 sezonunda hediye etti. Sarı-lacivertliler, Alman teknik direktör Hans-Peter Briegel'le başladığı sezonun ilk haftasında 11 Ağustos 2007'de Ankaraspor'u deplasmanda Yasin Çelik ve Ahmet Dursun'un golleriyle 2-1 yenmişti.

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