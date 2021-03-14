Ankaragücü, Hikmet Karaman ile seriye bağladı: 3-0

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi 3-0'lık skorla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü, Hikmet Karaman ile seriye bağladı: 3-0
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14 Mart 2021 15:31
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile Ünal Karaman'ın takımı Göztepe kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 28 ve 61. dakikalarda Torgeir Börven ile 63'te Endri Çekici kaydetti. Börven 9, Endri ise ligde iki gole ulaştı

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 29 puana ulaşırken, üst üste üçüncü kez galip gelerek kümede kalma yolunda bir önemli adım daha attı. Göztepe ise 5 hafta sonra mağlubiyet gördü ve 39 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Sivasspor'u ağırlayacak



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...



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