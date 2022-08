Ankaragücü, her projede zirvede olmak istiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün sportif başarı kadar sosyal sorumluluk projelerine de çok önem verdiğini söyledi.



Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faruk Koca başkanlığında ilk günden beri önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atarak farkındalık oluşturduklarını belirtti.



Sahadaki başarı kadar saha dışında da örnek olmak istediklerini dile getiren Aytekin, "Şampiyonluklar sadece sportif anlamda gelmiyor, sosyal anlamda da güçlü bir camia olursanız başarılar daha erken gelir. Sosyal anlamda da oluşturacağımız farkındalıklarla tüm Ankara'yı yanımıza alıp güçlü bir Ankaragücü seyrettireceğiz." dedi.



Aytekin, bu sezon geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen forma giyerek, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını hatırlatarak, "Bu sadece formayla sınırlı kalmayacak. Bunun dışında sokak hayvanları, SMA hastalarıyla ilgili çalışmalarımız da olmaya devam edecek. Futbol geniş kitlelere ulaşıyor, bunun farkındayız. Futbolun gücünü kullanarak ciddi farkındalıklar oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hedef, Ankaralı çocukları Ankaragücü taraftarı yapmak



Geçen sezon çocuklar için yaptıkları boyama kitabını ve harf tablosunu hatırlatan Aytekin, "Bu projelerle Ankara'daki bütün okullara girdik. Çocuklarımızın, pandemi yasağının kalkmasıyla maçlarımıza büyük ilgisi oldu. Bu sene de tribünlerde olmalarına çok önem veriyoruz. Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması başlattık. 5-12 yaş arası çocuklarımız başvuracak. Amacımız çocuklarımıza Ankaragücü'nü anlatmak ve sevdirmek. Ankara'da doğup büyüyen her çocuğun Ankaragücü taraftarı olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer videoları



Hüseyin Aytekin, transferlerin açıklanış şekli ve yapılan videolarla ilgili, şunları kaydetti:



"Ankaragücü büyük bir marka. Bu markanın büyüklüğü artık Türkiye sınırlarını aşmaya başladı. Transferlerle ilgili videoları da bu yüzden planladık. Her yabancı oyuncumuzun geldiği ülkesinde transfer videolarımız büyük ses getirdi. Bizden sonra da Türkiye'de birçok kulüp transfer videoları yapmaya başladı. Çok güzel tepkiler aldık. Taraftarımızın isteğini ve beklentisini biliyoruz."



Ankaragücü taraftarından da övgüyle bahseden Aytekin," Taraftarımızın her zaman büyük desteğini hissediyoruz. Bu sezon da böyle olacaktır. İyi transferler yaptık. Stadımızda camiamızın beklentisine uygun şekilde bir şekilde transferlerimize imza töreni yaptık. Başarılı olacağız." diye konuştu.





