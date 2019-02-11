Süper Lig'in 21. haftasındaile, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Formsuz bir dönemden geçen iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Ankaragücü oldu. Başkent ekibi, Kasımpaşa'yımağlup etti ve 9 hafta sonra kazandı.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Orgill, 46. dakikada Sacko ve 86. dakikada İlhan parlak attı.Üst üste 4 maç kaybeden Kasımpaşa ise 8. sırada yer aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kariyerinde ilk kez ligde üst üste 4 maçta yenilgi yaşamış oldu.Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı sahasında 3-0 yenerek, ligde 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı.Başkent ekibi en son galibiyetini ligin 11. haftasında Osmanlı Stadı'nda Kayserispor'u 3-1 yenerek almıştı.Bu galibiyetin ardından Osmanlı Stadı'nda yaşanan zemin sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertliler Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon'da oynamak zorunda kalmıştı.Kayserispor karşısındaki 3 puanın ardından sadece Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan çıkaran MKE Ankaragücü, 21. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle 7 hafta aradan sonra rakip ağları da havalandırmış oldu.Başkent temsilcisi ligin 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak hem son golünü kaydetmiş, hem de son puanını almıştı.MKE Ankaragücü 7 hafta sonra Kasımpaşa karşısında yeni transferleri Orgill ve Sacko'nun yanı sıra İlhan Parlak'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.9 haftalık galibiyet hasretine son veren MKE Ankaragücü'nün bu süreçte oynadığı maçlar şöyle:11. hafta MKE Ankaragücü-Kayserispor: 3-112. hafta Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-013. hafta MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4 (Kayseri)14. hafta Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 1-115. hafta MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 0-1 (Afyon)16. hafta Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 4-017. hafta MKE Ankaragücü-Göztepe: 0-3 (Kayseri)18. hafta Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-019. hafta MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-220. hafta Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-021. hafta MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-012. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Veigneau'nun sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.19. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Koita'nın yerden sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.29. dakikada Koita'nın kafayla indirdiği topla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.33. dakikada başkent ekibinden Kitsiou, kendi yarı alanında kaptığı topla rakip ceza alanına kadar ilerledi. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.34. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pazdan'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Orgill, kaleci Ramazan Köse'yi çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.MKE Ankaragücü, ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Boyd'un pasıyla orta sahada topla buluşan Sacko, yaklaşık 25 metreden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.73. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ çaprazdan ceza alanına yaklaşan İlhan Depe'nin vuruşunda, top yandan auta gitti.74. dakikada Moulin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Boyd'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.83. dakikada Karim Hafez'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.86. dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Boyd'un ortasında İlhan Parlak bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.EryamanSuat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail ŞencanAltay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 51 Sedat Ağçay), Djedje, Moke, Sacko (Dk. 75 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 31 Moulin), Boyd, OrgillRamazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 75 Karim Hafez), Tarkan Serbest (Dk. 65 Heintz), Pavelka, Koita, Hajradinovic (Dk. 46 İlhan Depe), Trezeguet, PericaDk. 34 Orgill, Dk. 46 Sacko, Dk. 86 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)Dk. 64 Moulin, Dk. 67 Boyd, Dk. 75 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa)