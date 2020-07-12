Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor.



Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Ankaragücü'nün ise 26 puanı bulunuyor ve 18. sırada. Ankaragücü'nün bu maçın skoruna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Andone, Lemina ve Falcao'nun yanı sıra cezalı Feghouli Ankara'ya götürülmedi.



Sarı lacivertli takımdan sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Ankaragücü



Ricardo

Pinto

Pazdan

Kulusic

Kitsiou

Faty

Lukasik

Sedat

İlhan

Rodrigues

Orgill



Galatasaray



Okan

Mariano

Donk

Marcao

Saracchi

Seri

Taylan

Belhanda

Ömer

Emre Akbaba

Adem



- İki futbolcu kart cezası sınırında



Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.



- Son 7 maçını kazanamadı



Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.



Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.



- 98. randevu



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 12 Temmuz'da 98. kez birbirlerine rakip olacak.



Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.



- Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.



İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı.



Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.



