Ankaragücü-Galatasaray maçında yine aynı ikili

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR ve AVAR olarak çalışan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ikilisi, bu kez Ankaragücü - Galatasaray maçında birlikte görev yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü-Galatasaray maçında yine aynı ikili
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03 Mart 2021 11:45
Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran yapacak.

Kritik maçta Halil Umut Meler ise orta hakem olacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA DA BU İKİLİ

Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ikilisi son olarak Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında birlikte görev almıştı. Çakır yine VAR olurken, Meler ise AVAR görevi yürüttü.

Trabzonspor'un penaltı, Fenerbahçe'nin ise Ekuban'a kırmızı kart isyanları olmuş ve iki cephe de VAR'ı eleştirmişti.



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