Ankaragücü-Galatasaray maçında yine aynı ikili

Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Cüneyt Çakır oldu.



Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran yapacak.



Kritik maçta Halil Umut Meler ise orta hakem olacak.



TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA DA BU İKİLİ



Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ikilisi son olarak Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında birlikte görev almıştı. Çakır yine VAR olurken, Meler ise AVAR görevi yürüttü.



Trabzonspor'un penaltı, Fenerbahçe'nin ise Ekuban'a kırmızı kart isyanları olmuş ve iki cephe de VAR'ı eleştirmişti.



