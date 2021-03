Ankaragücü Galatasaray CANLI İZLE, GS maçı canlı izle

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Ankaragücü - Galatasaray maçı bein sports 1'de canlı şifresiz olarak izlenebiliyor. Galatasaray, Ankaragücü maçını kayıpsız geçerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Ankaragücü ise Galatasaray'dan puan ve puanlar alarak, kümede kalma yoluna umutlarını arttırmayı hedefliyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı olarak bein sports 1'den izleyebiliyorlar. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Ayrıca Sporx'ten de Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasını canlı takip edebilir ve tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 100. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın ligde attığı 205 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0 kazanmıştı.Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 49 kez karşılaştı.Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-14 üstünlük kurdu.İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 50 gol attı.Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendi.Galatasaray, söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda dahil ettiği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı.Golcü futbolcu, ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da 2 kez ağları havalandırdı.Mustafa Muhammed, ligde sadece Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları müsabakada gol atamadı.Galatasaray, Süper Lig'de tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın bu sezon forma giydiği 8 maçta da puan kaybetmedi.Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile yapılan karşılaşmayla sahalara döndü.Etkili performansıyla takımının son dönemdeki galibiyetlerinde önemli rol oynayan Muslera, görev aldığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.Madrid merkezli İspanyol spor gazetesi Marca'da Alberto Rubio imzasıyla Mustafa Muhammed tanıtım haberi çıktı. 'Falcao'yu unutturan adam: Mustafa Muhammed' başlıklı analiz yazısı şöyle:"Keops, Kefren, Menkaure... ve Mustafa Muhammed! Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu! (Editör Notu: Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan olarak Firavun kullanılıyor.) Galatasaray'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hossam Hassan, Mido, Amr Zaki, Elneny, Salah ve artık Mustafa Muhammed...""Zamalek'in El Ehli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mustafa Muhammed, İstanbul'a gitmeye karar verdi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu olarak 1.5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3.3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor.""Mustafa Muhammed, Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gedson, Emre Kılınç / Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mustafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu unutturmayı başardı.""Süper Lig'deki 5 maçında 6 gol ve kupada da 1 gol! Şimdiden Galatasaray'ın bu sezon en skorer 3. oyuncusu oldu. Mustafa'dan daha çok atan 8 gollü Belhanda ve WBA'ya kiralanan 11 golü Diagne var. Mustafa, Fenerbahçe karşısında 1-0 kazanılan maçta ve Başakşehir'e karşı 3-0 kazanılan maçta Galatasaray adına goller attı. Mustafa ile birlikte Galatasaray 'yenilmez' bir takım haline geldi.""5 gole ulaşmak için Mustafa Muhammed sadece 5 maça ihtiyaç duydu. Sadece Bafetimbi Gomis 4 maç ile bunu daha kısa sürede başarmıştı. Mısırlı oyuncu ayrıca çok efektif. Yalnızca 8 şutla Süper Lig'de 5 gol atmayı başardı. Her 80 dakikada 1 fileleri havalandırıyor.""Mustafa Muhammed'e sahip olduğumuz için çok anslıyız. Çok genç ve eminim daha çok gelişecek. Onun lakabını çğrenmek istedim. Bana onun lakabının 'Anakonda' olduğunu söylediler. Hiç şaşırmadım. Böyle bir lakabı olduğunu düşünmüştüm." diyor teknik direktörü Fatih Terim!""Mustafa Galatasaray'da 31 numaralı formayı terletiyor. Sağ ayaklı santrforun boyu 1.85. Zamalek'te iyi bir altyapı eğitimi aldığı belli. İstikrarlı bir a takım oyuncusu olana kadar 3 kez kiralandı. 18 yaşında El Dakhleya'ya gitti ve 17 maçta 4 gol attı. Tanta ve El Gaish'te de kiralık oynadı ve toplam 18 gol attı. Ardından Zamalek'e geri döndü ve 53 maçta 19 gol attı. 2019 Mısır Kupası'nı, 2020 Süper Kupa'yı ve 2020 Afrika Süper Kupası'nı kazandı. Mısır formasıyla ilk ortaya çıkışı U23 takımıyla oldu. 2019'da Mısır şampiyon olurken Muhammed de 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. Fırsatçılığını her pozisyonda gösterdi.""Mustafa Muhammed eski tarz bir 9 numara. Ofsaytın sınırlarında dolaşıyor ama fırsatçılığını her an konuşturuyor. Topa ilk dokunuşu kusursuz ve şutları çok güçlü. Plaseler yerine kuvvetli şutlar tercih ediyor. Galatasaray, şimdiden Mustafa Muhammed'in ceza sahası içi gol sezgilerinden bolca fayda sağladı."