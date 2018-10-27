MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İki takımı Süper Lig'de 6 sezon sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi MKE Ankaragücü'nün 13, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.
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Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İki takımı Süper Lig'de 6 sezon sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi MKE Ankaragücü'nün 13, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın