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Ankaragücü, Fener'den puan veya puanlar istiyor

Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de 28 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kaynak: AA
Ankaragücü, Fener'den puan veya puanlar istiyor
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27 Ekim 2018 12:26
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takımı Süper Lig'de 6 sezon sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi MKE Ankaragücü'nün 13, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.

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