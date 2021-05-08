Ankaragücü Fenerbahçe maçı İZLE (bein sports izle linki)

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08 Mayıs 2021 20:11
Ankaragücü Fenerbahçe maçı İZLE (bein sports izle linki)
beIN Sports Ankaragücü Fenerbahçe izleme link! Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü  ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA







ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

Fenerbahçe Ankaragücü maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını beIN SPORTS HD 3 canlı yayınlayacak.


Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi son durum

Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11

Ankaragücü
Korcan, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Çekiçi, Voca, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil



Fenerbahçe
Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia



7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.

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104. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 104. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 4B), en son Ocak-Kasım 2011 arasında daha uzun bir seri yakaladı (13 maç). pic.twitter.com/N9P64zkqRN

— Sporx (@sporx) May 8, 2021

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 50 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.



İki takımın eksikleri

Ankaragücü'nde Borven, Aloiu Badji ile İbrahim Akdağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.

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