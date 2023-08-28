Ankaragücü - Fenerbahçe maçı Eryaman'da!

MKE Ankaragücü, ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı Eryaman'da!
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28 Ağustos 2023 17:51
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 18:04
MKE Ankaragücü, ligin 4. haftasındaki Fenerbahçe mücadelesinin Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Başkent ekibi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün paylaşımında Fenerbahçe mücadelesi için şu ifadeler yer aldı;

"Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi."

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