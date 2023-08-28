Ankaragücü - Fenerbahçe maçı Eryaman'da!

MKE Ankaragücü, ligin 4. haftasındaki Fenerbahçe mücadelesinin Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Başkent ekibi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün paylaşımında Fenerbahçe mücadelesi için şu ifadeler yer aldı;
"Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi."
Başkent ekibi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün paylaşımında Fenerbahçe mücadelesi için şu ifadeler yer aldı;
"Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi."