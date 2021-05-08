Ankaragücü Fenerbahçe izle link bein sports, Ankaragücü FB izle

Fener maçı canlı yayın linki, Canlı bein FB Ankaragücü izle, FB Ankaragücü maçı canlı yayın izle, Ankaragücü Fenerbahçe beIN Sports canlı maç linki, FB Ankaragücü maçı izle, Digitürk Ankaragücü Fenerbahçe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan kritik Ankaragücü Fenerbahçe maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.
💥MHK; VAR hakemlerini açıkladı.
📍Galatasaray - Beşiktaş
📺VAR Hakemi: Mete Kalkavan
👤Hakem: Cüneyt Çakır
📍Ankaragücü - Fenerbahçe
📺VAR Hakemi: Halis Özkahya
👤Hakem: Fırat Aydınus
📍Trabzonspor - Antalyaspor
📺VAR Hakemi: Özgüç Türkalp
👤Hakem: Abdülkadir Bitigen pic.twitter.com/46Ey00XyuK
— Sporx (@sporx) May 8, 2021
Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 4B), en son Ocak-Kasım 2011 arasında daha uzun bir seri yakaladı (13 maç). pic.twitter.com/N9P64zkqRN
— Sporx (@sporx) May 8, 2021
Ankara'daki maçlar
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 50 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
İki takımın eksikleri
Ankaragücü'nde Borven, Aloiu Badji ile İbrahim Akdağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.
Muhtemel 11
Ankaragücü
Korcan, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Çekiçi, Voca, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil
Fenerbahçe
Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia
7 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE
104. kez karşı karşıya
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 104. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi.