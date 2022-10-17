Ankaragücü Fenerbahçe izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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17 Ekim 2022 19:34
Ankaragücü Fenerbahçe izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
Ankaragücü Fenerbahçe maçı beIN Sports canlı yayını! Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




105. randevu

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 105. kez karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

Ankaragücü Fenerbahçe maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20:00'de başlayacak. beIN SPORTS'tan yayınlanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi son durum

Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan; Oğuz, Radakovic, Mujakovic, Yasin; Tolga, Pedrinho, Taylan; Emre, Beridze, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay; Gustavo, Serdar, Szalai; Osayi, İsmail, Crespo, Ferdi; İrfan; Valencia, Batshuayi.



Fenerbahçe'de 6 isim kadroda yer almıyor

Fenerbahçe'de ayak bileği burkulan Emre Mor, kadroda yer almadı. Sarı-lacivertliler sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kapalı gişe

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi. Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.

 

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