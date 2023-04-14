Ankaragücü, F.Bahçe'ye karşı puan arayacak

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, F.Bahçe'ye karşı puan arayacak
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14 Nisan 2023 14:42
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti.

Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

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